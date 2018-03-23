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Леся Кафельникова о булимии и наркотической зависимости в «Пусть говорят»


Добавлено: 23 мар 2018 в 08:00, Категория: Шоу-бизнес
Леся Кафельникова о булимии и наркотической зависимости в «Пусть говорят»

Леся Кафельникова и ее мама Мария Тишкова посетили студию Андрея Малахова и стали героинями свежего выпуска «Пусть говорят. В ходе передачи стало ясно, как жила дочь знаменитого теннисиста, и кто винит себя в ее ошибках.

19-летняя девушка употребляла наркотики, страдала анорексией и булимией и даже пыталась свести счеты с жизнью и как оказалось, в этом винит себя ее мать. «Я думаю, каждый родитель, когда появляется такая ситуация, чувствует вину. Случилось то, что случилось. Будем двигаться дальше,» — сказала Тишкова.

Мария призналась, что от развода с Кафельниковым в 2001 году отходила очень долго. «Объединиться просто не получалось, поскольку развод стал неожиданностью для меня. Наверное, для Евгения тоже. Думаю, только он может сказать, почему так решил. Для меня это было: «Сегодня ты жена, а завтра нет». Я даже не успела понять, почему и за что,» — призналась она.

Дочь очень переживала из-за ссор родителей, что не могло не сказаться на ее самочувствие. «Родители не могли ужиться, и я чувствовала себя козлом отпущения. Когда они вместе, это ядерная война. Мне очень тяжело, постоянно приходится подстраиваться. Я не знаю, где настоящая я,» — призналась Леся.

Она добавила, что, несмотря на сильную любовь своего отца, у них часто возникало недопонимание.


«Мне хотелось, чтобы папа увидел меня плохой и полюбил. Наверное, это была проверка в подростковом возрасте. Даже когда я была идеальной, папа говорил, что этого недостаточно. Он постоянно меня сравнивал. Он хотел правильную, воспитанную, умную, красивую дочь. А я была неправильная, с какими-то тараканами в голове, с которыми он не хотел мириться и жить. Поэтому у нас возникали конфликты. А я не хочу ничего никому обещать,» — добавила она.

Богатая жизнь ничем хорошим для дочери теннисиста не закончилась. Леся призналась, что впервые попробовала наркотики в 15 лет в Лондоне, где она жила и училась в течение нескольких нет.

«Это было от одиночества, от которого я не знала, как убегать. Я стала убегать с помощью употребления,» — рассказала она.

На этом проблемы не закончились и Лесе пришлось столкнуться с анорексией и булимией. При росте в 176 сантиметров дочь теннисиста весила всего 41 килограмм. «Мне хотелось быть похожей на девочек-моделей. Думала, что мне тоже нужно похудеть. Это было желание быть не собой, а кем-то. Я хотела быть худой, красивой. За всем этим я потеряла себя. У меня была булимия. Я даже боялась есть, думала, что недостаточно худая. У меня стали выпадать волосы, появилась пигментация на теле, ломались ногти. А мне казалось, что я недостаточно худая,» — рассказала она.

На данный момент модель все еще продолжает свое лечение и принимает специальные препараты. «Меня «сняли» с антидепрессантов. Мне было плохо, я плакала, рыдала. Поговорила с психологом, но стало еще хуже. В моменты, когда я наношу себе вред, я себя не контролирую. Я разрезала себе руку. Это было за два дня до моего дня рождения. После этого меня снова посадили на антидепрессанты, я до сих пор их пью,» — рассказала Леся.


Помогает справляться Лесе карьера и учеба, на которые те уделяет много времени и окунается в них с головой. «Родители предложили мне получить второе образование в школе «Останкино», там я провожу много времени. Также учусь биржевой торговле. Еще я записываю музыку, у меня есть небольшой проект. И, конечно же, модельная карьера. Но это не основное, наверное. Это больше мечта из серии, как девочки хотят стать принцессами. Но не думаю, что это поможет мне выживать. Еще я бы хотела помогать людям,» — заключила она.

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Добавлено: 23 мар 2018 в 08:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: starslife

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