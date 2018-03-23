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Мадуро разрешил покупать венесуэльскую криптовалюту Petro за рубли


Добавлено: 23 мар 2018 в 15:35,
Мадуро разрешил покупать венесуэльскую криптовалюту Petro за рубли

Физические и юридические лица с 23 марта могут приобрести венесуэлькую криптовалюту под названием El Petro за рубли. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро, объявляя о начале публичного этапа токенсейла.

«С 23 марта все юридические и физические лица, граждане и компании смогут приобретать Petro напрямую … в течение ближайших 15 дней за конвертируемые валюты: юани, рубли, турецкие лиры и евро», — сказал глава государства в эфире телеканала Venezolana de Television. Как отметил Мадуро, речь идёт о «самых важных валютах».

Также президент сообщил, что с 20 апреля Petro можно будет использовать для покупки и продажи недвижимости в Венесуэле. Кроме того, по его словам, в стране создадут четыре экономические зоны, в границах которых будет разрешено совершать операции с национальной криптовалютой. Читайте по теме

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Изначально планировалось, что Petro можно будет приобретать за доллары, евро, китайские юани, а также биткоины и эфиры. Во время публичного токенсейла для этого необходимо предоставить копию паспорта, указать страну резидентства, телефон и электронную почту. Сделку могут совершить только зарегистрированные на сайте проекта лица.

Пресейл Petro начался 20 февраля. Цена цифровой валюты была установлена на уровне барреля нефти и составила 60 долларов. Известно, что за первый день предпродажи Каракасу удалось привлечь 735 миллионов в первый день. Всего же за 30 дней на покупку Petro была подана почти 201 тысяча заявок из 133 стран. Их общая сумма составила 5,25 миллиарда долларов.

Всего выпущено 100 миллионов единиц венесуэльской криптовалюты.

В обход санкций

Впервые о намерении создать национальные цифровые деньги в Венесуэле объявили в декабре 2017 года. Планировалось, что криптовалюта будет обеспечена запасами нефти в стране.

С помощью Petro в Карасе надеются обойти американские санкции при осуществлении международных платежей. При этом президент США Дональд Трамп 19 марта уже подписал указ, запрещающий «все транзакции» с участием «любой цифровой валюты», выпущенной правительством Венесуэлы.

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Добавлено: 23 мар 2018 в 15:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: pnp.ru

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