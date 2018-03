Макмастер поблагодарил Трампа, объявившего о его отставке с поста советника президента

Помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер прокомментировал заявление Дональда Трампа о его отставке.

Текст комментария Макмастера в своем Twitter-канале приводит американский телеканал NBC. В частности, Макмастер поблагодарил президента США за предоставленную ему возможность послужить в команде главы государства и на благо страны.

«Я также благодарен за дружбу и поддержку членов Совбеза, с которым работал вместе над тем, чтобы предоставлять президенту наилучшие варианты решения проблем, которые должны служить защите и продвижению наших национальных интересов», - добавил Герберт Макмастер.

Напомним: ранее в четверг президент США Дональд Трамп заявил о том, что принял решение назначить на пост советника по нацбезопасностии Джона Болтона, который ранее являлся постпредом США при ООН.

Gen. H.R. McMaster says, "Throughout my career it has been my greatest privilege to serve alongside extraordinary servicemembers and dedicated civilians," in statement. https://t.co/mYyCJO5TUK pic.twitter.com/f7Mm73UqGf

