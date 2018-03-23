Макрон: три человека погибли и 16 пострадали при инциденте во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что при захвате заложников в Требе три человека погибли и еще 16 пострадали.

Он отметил, что два человека сейчас находятся в тяжелом состоянии. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Такую информацию сообщил канал BFMTV.

СМИ сообщают, что террористическая организация «Исламское государство» (Запрещена в России) взяла на себя ответственность за произошедшее.

23 марта на юге Франции вооруженный мужчина захватил заложников в супермаркете Super U. Местная полиция провела специальную операцию. Стрелявшего ликвидировали.