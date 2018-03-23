Мама - 1 сезон, 36 серия (22.03.2018)

Добавлено: 23 мар 2018 в 12:23 ,

Новый сериал-фильм Мама 1 сезон 36 серия 22 марта. Турла сбегает от родной матери, чтобы попасть на свидание с Зейнеп в тюрьме. Администрация задерживает ребенка и вызывает Шуле. Синан также оказывается в тюрьме и узнает девочку, которая, наконец-то, признается, что Шуле выкинула её на мусорку. Здоровье Гюнюль ухудшается, она снова попадает в больницу. Джахиде подкупает Дженгиза, чтобы тот уговорил Шуле забрать заявление из полиции. По сюжету главная героиня Зейнеп мечтает стать фотографом, но временно решает работать учителем в школе, где знакомится со своей ученицей Мелек. Ежедневно маленькая девочка подвергается жестокому обращению со стороны своей семьи – матери и ее любовника.



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