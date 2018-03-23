Мама - 1 сезон, 37 серия (22.03.2018)

Добавлено: 23 мар 2018 в 15:09 ,

Новый сериал-фильм Мама 1 сезон 37 серия 22 марта. Турлу помещают в интернат до окончания расследования. Зейнеп надеется, что она сможет удочерить ребенка, если её не осудят. Шуле и Дженгиз наслаждаются богатой жизнью, но мужчине никак не удается уговорить Шуле забрать заявление из полиции. Он делает решительный шаг – предлагает пожениться, чтобы задобрить Шуле. По сюжету главная героиня Зейнеп мечтает стать фотографом, но временно решает работать учителем в школе, где знакомится со своей ученицей Мелек. Ежедневно маленькая девочка подвергается жестокому обращению со стороны своей семьи – матери и ее любовника.



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