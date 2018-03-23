Мария Круглыхина тронута поддержкой и отзывчивостью своих подписчиков

Низкий вам поклон! Всем! Особенно злопыхателям! Как без вас еще сильнее стать?! Была тронута до слез, сколько неравнодушных людей без просьбы помочь помогали. Мой директ был завален скорой помощью! Кто хотел свои коробки отдать для переселения, кто свое жилье сдать, кто предложил пожить, а сколько было слов поддержки! Это все очень дорогого стоит! Такой он и есть, ближний, кто мимо не пройдет! Спасибо, друзья! Вы утешили и показали своим примером, похожими историями, что смена жизненных декораций - это вовсе не трагедия, а большая удача! Я поверила. Лучшее всегда за углом, а после дождя всегда бывает радуга!П.С: еще хочу сказать в защиту своего мужа после некоторых нелепейших комментариев! Не смейте никогда никого осуждать, вы не знаете дел других людей, всей жизни в целом, а еще не можем знать точно, где сами окажемся завтра! Всем мир! И пусть все будет благополучно в нашей душе, семье, жизни!