Мать бойца АТО самостоятельно ездила его искать к боевикам ДНР

Мать воина АТО Ядвига Лозинская самостоятельно ездила к боевикам ДНР, чтобы найти сына.

«Я поговорила со всеми парнями, которых вернули, расспрашивала, с кем их держали и где, показывала фотографии Андрея. Я нашла нескольких бойцов, которые подтвердили, что были с Андреем в Снежном. Их нотариально заверенные показания я предоставила в Главную военную прокуратуру. А потом сама поехала на оккупированную территорию. Мне помогали моя подруга из Донецка и мой однокурсник из России. Затем ездила в Донецк, ходила в бывшее здание СБУ. Меня уверяли, что Андрея у них не было. Уже гораздо позже я узнала, что он был там. Мне не захотели его показывать. Затем их перевели в колонию № 10 в Снежное и держали там до декабря 2014 года. Когда начали в Донецке наводить порядок, всех, кто был в списках, обменяли, а тех, кто числился пропавшим без вести, отдали луганским бандитам.

Мне говорили, что в 2015 году он был на заводе в районе между Брянкой и Свердловском в Луганской области. Затем их вывезли в 38-ю колонию под Свердловском. Оттуда их возят на различные строительные работы в Курскую и Ростовскую области. Официально это, конечно же, никто не подтверждает. Еще в сентябре 2014 года нам говорили, что в ростовском военном госпитале 140 украинских раненых. Куда они делись? Вышедшие из плена говорили, что часть вернули в Украину, а часть вывезли в Россию. Не исключено, что и их возят по стройкам России как рабов «, — говорит Лозинская.