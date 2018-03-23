Мать избитого в Покрове школьника хочет, чтобы хулиганы ответили по закону

В городе Покров во Владимирской области несколько хулиганов жестоко избили семиклассника. В результате этого ребенок получил сотрясение мозга и множественные ушибы. Сейчас он находится в больнице.

Мама мальчика, Евгения Азарова, заявила, что не станет жалеть тех, кто напал на ее сына. Об этом она рассказала «360». По ее словам, после инцидента никто на связь с ней выходил: ни родители, ни сами подростки. Школа и администрация Покрова полностью на стороне мамы пострадавшего мальчика. Больница, в которой он лежит, закрыта на карантин.

Врачи говорят, что ребенок идет на поправку, однако этот процесс займет долгое время.