Мелания Трамп впала в депрессию

Жена президента США Мелания Трамп фото: Fotobank / GettyImagesСупруга президента США Дональда Трампа Мелания пребывает в глубокой депрессии после вступления своего мужа в должность президента. Причиной тому является, серия скандальных разоблачений личной жизни мужа и самой Мелании. Первую пару США даже стали сравнивать с семейством Кардашьян.По словам инсайдера, жизнь Мелании Трамп в Белом доме превратилась в жизнь семейства Кардашьян. В последнее время Мелания и ее семья является объектом пристального внимания прессы. Постоянные скандалы, касающиеся личной жизни ее и супруга, пагубно сказались на психологическом состоянии Мелании Трамп.Ранее сообщалось, что Мелания не хотела быть первой леди США. А после инаугурации супруга, ее жизнь и вовсе превратилась в кошмар. Так, Мелания подала в суд после публикации британской газеты «Daily Mail», в которой утверждалось, что Мелания в 1990-х оказывала эскорт услуги.Стоит отметить, что разоблачение так и не получило объективных доказательств. А на днях, очередная красотка порно индустрии заявила о своей близости с президентом Дональдом Трампом.Близкие к президентской семье источники утверждают, что Мелания пребывает в сильнейшей депрессии, устала от постоянных скандалов и ностальгирует по тем временам, когда она жила спокойной жизнью.