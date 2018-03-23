Меркель заявила, что Лондон представил доказательства российского следа в «деле Скрипаля»

Тема: Отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что британский премьер-министр Тереза Мэй представила лидерам Евросоюза «определенные доказательства» причастности России к инциденту с экс-полковником ГРУ Сергеем Скрипалем. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Тереза Мей представила нам определенные доказательства», — сообщила канцлер, отвечая на вопрос, почему ЕС реагирует на инцидент в Солсбери так быстро, не дожидаясь выводов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), и предоставила ли британский премьер какие-либо данные.

Она заявила, что лидеры Евросоюза смогли сделать из этих данных вывод, который, по её мнению, не будет сильно отличаться от того, что покажет анализ ОЗХО. Читайте по теме

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«Мы, конечно, очень внимательно за этим (оценкой ОЗХО — прим. ред.) следим, Эммануэль Макрон посещал эту организацию, мы ей доверяем. Но мы считаем, что анализ (британских властей — прим. ред.) весьма основателен и никем под вопрос не ставится», — сказала Меркель.

Меркель также заявила, что Германия и Франция вместе с остальными странами Евросоюза продолжат обсуждать дальнейшие шаги в рамках реакции ЕС на «дело Скрипаля».

Она указала, что дискуссия по инциденту в Солсбери была очень интенсивная, «отмечена большая солидарность с Великобританией. Мы очень четко сказали, что считаем это серьезным вызовом нашей общей безопасности».

«Мы согласились с оценкой британского правительства, весьма очевидно, что Россия несет ответственность, нет других правдоподобных объяснений», — сказала канцлер Германии.

Серей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери 4 марта, их обнаружили без сознания на скамейке в сквере.

Официальный Лондон, не предъявляя доказательств, заявил, что Скрипалей отравили якобы разработанным в России нервно-паралитическим веществом А234, принадлежащим к классу «Новичок». Москва категорически отвергает любые обвинения. Российские официальные лица неоднократно настаивали на проведении открытого расследования инцидента и заявляли о готовности к сотрудничеству.

15 марта в ходе экстренного заседания Совбеза ООН российский постпред Василий Небензя обвинил Соединённое Королевство в развёртывании кампании по очернению России. Он призвал задуматься о том, кому могло быть выгодно устранение бывшего шпиона накануне президентских выборов и чемпионата мира по футболу. Читайте по теме

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Кроме того, в Минобороны РФ отмечали, что именно Великобритания является страной-разработчиком отравляющего вещества, патент на которое впоследствии был продан США. Также говорилось о том, что британская лаборатория Портон-Даун, находящаяся недалеко от Солсбери, используется для проведения экспериментов с химоружием. Кроме того, в Минобороны напомнили, что США так и не уничтожили свои запасы химоружия, ссылаясь на нехватку средств.

В военном ведомстве указывали, что страны Запада обвиняют Россию в инциденте со Скрипалем на основе интервью химика Вила Мирзаянова, уехавшего в 1996 году в США и работающего на американское правительство. Мирзаянов заявляет, что занимался в СССР разработкой химоружия и был одним из авторов вещества «Новичок». Учёный опубликовал формулу «Новичка» в 2008 году в собственной книге. В Минобороны назвали такие действия химика пособничеством терроризму.

19 марта эксперты ОЗХО приехали на место происшествия и взяли для анализа образцы отравляющего вещества. В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Москва ожидает получить от Британии и ОЗХО подробный доклад по «делу Скрипаля».

В четверг британский суд разрешил взять образцы крови Сергея Скрипаля и его дочери для проведения экспертизы ОЗХО.

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