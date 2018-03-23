Место встречи - Нонсенс (22.03.2018)

Добавлено: 23 мар 2018 в 17:28 ,

Место встречи. Нонсенс последний выпуск 22 марта. Как Тереза Мэй будет убеждать европейских лидеров выслать российских дипломатов. Как британский министр Брис Джонсон дошел до сравнения Владимира Путина с Адольфом Гитлером. Чем Лондон ответит на обвинения во вмешательстве в чужие выборы. Почему президент США ослушался советчиков и позвонил российскому лидеру. Какие санкции готовят в Вашингтоне за спиной у Дональда Трампа? К концу недели март порадует москвичей весенней оттепелью, но пока за окном еще холодно, возможен легкий мороз и мокрый снег. Несмотря на это, в городе уже чувствуется приближение тепла: в Аптекарском огороде распустились первые подснежники, а в Московском зоопарке проснулись тушканчики. Ведущие — Ольга Белова и Андрей Норкин.



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