Минздрав отверг обвинения ФАС в сговоре с поставщиком лекарств от ВИЧ

Минздрав России направит жалобу в Генпрокуратуру на действия Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом говорится в заявлении министерства.

Поводом послужила проверка ФАС, выявившая сговор между Минздравом и компанией «Р-Фарм» — поставщиком лекарств для лечения ВИЧ-инфекции.

Как ранее писал РБК со ссылкой на пресс-службу ФАС, ведомство провело внеплановую проверку министерства и выявило «создание преимущественных условий для фармацевтической компании "Р-Фарм"».

Также Р-Фарм», по данным ФАС, «могла быть отстранена и включена в реестр недобросовестных поставщиков». Однако этого не произошло.

В Минздраве в ответ заявили, что контракты с компанией «были заключены по результатам открытых электронных аукционов».

«В тех случаях, где имели место нарушения сроков поставки лекарств, в отношении компании "Р-Фарм", как и в отношении других поставщиков, были начислены штрафные санкции... Вместе с этим основания для включения компании "Р-Фарм" в реестр недобросовестных поставщиков отсутствовали», — говорится в сообщении.

В ведомстве считают, что проверка ФАС была «проведена с грубыми процессуальными нарушениями» и необъективно.