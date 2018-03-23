МВД: существенных нарушений порядка при проведении матча Россия - Бразилия не было

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Футбольный матч Россия – Бразилия в пятницу в российской столице закончился без происшествий, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.

Российская команда на своем поле уступила бразильцам со счетом 0:3.

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"Московская полиция и сотрудники Росгвардии во взаимодействии с организаторами товарищеского футбольного матча между сборными командами России и Бразилии на Большой спортивной арене "Лужники" приняли все необходимые меры по обеспечению правопорядка и безопасности граждан. Существенных нарушений общественного порядка и чрезвычайных происшествий при проведении мероприятия не допущено", - сказал собеседник агентства.