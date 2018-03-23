На ProZorro продают два памятника Ленину

Электронная система ProZorro продает два памятника Ленину. Соответствующее объявление размещено на странице системы в Facebook.

«У нас здесь не просто металлолом, а целых два Ленина в одном лоте! Может кому пригодится в хозяйстве? Можно, например, на огороде поставить или использовать как украшение для тематического заведения «Серп и молот», – написано в сообщении.

Лот состоит из двух предметов – памятника Ленина из бронзы, который весит 5500 кг и еще один памятник Ленину из черного металла, весом 100 кг.

Ранее в издательстве «Folio» вышла книга «Ленин с нами?» авторства главы МВД Арсена Авакова.

Фото: Українські Новини (иллюстративное)