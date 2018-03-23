На Украине запретили две книги Азарова

Две книги бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова вошли в список изданий, запрещенных для ввоза на Украину.

Его в пятницу, 23 марта, опубликовал Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины.

Речь идет о книгах Азарова «Украина на перепутье. Записки премьер-министра» и «Уроки майдана. Украина после переворота».

В Госкомтелерадио отметили, что содержание этих книг направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершение терактов, посягательство на права и свободы человека.

К слову, в списке изданий, запрещенных для ввоза в Украину, уже насчитывается 165 книг.