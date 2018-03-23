Набиуллина посетовала на нехватку в стране «длинных денег»

Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу пожаловалась на то, что в стране не хватает «длинных денег» — речь идет, например, о системе пенсионных накоплений, которые работали бы на экономику.
По мнению главы финансового регулятора, достигнуть развитой системы «длинных денег» без достижения низкой инфляции невозможно, однако этого недостаточно — в России должен появиться целый пласт институциональных инвесторов, которые заинтересованы в долгосрочных инвестициях.
«Если говорить о нашей совместной работе с правительством, то мы там в основном выступаем как мегарегулятор. Мы еще и ответственны за развитие финансового рынка и появление в стране «длинных денег». Мы перед собой ставим, действительно, задачу появления в стране «длинных денег», — цитирует РИА «Новости» ее слова.
Набиуллина напомнила, что главный банк страны, в том числе, выступает за введение системы индивидуального пенсионного капитала. «Это позволит увеличивать инвестиционные возможности страны. И не только развитие пенсионных накоплений, но и укрепление самих негосударственных пенсионных фондов», — объяснила она.
Глава ЦБ отметила, что стресс-тесты со стороны регулятора повышают уровень доверия к финансовым организациям, включая негосударственные пенсионные фонды и фонды длительного сбережения. Набиуллина рассчитывает, что полноценная отрасль «длинных денег» появится в стране в ближайшем будущем.Читайте наши новости в Яндекс.Дзен и подписывайтесь на наш канал в Telegram
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