Надежда Савченко объявила голодовку в зале суда

Депутат украинского парламента Надежда Савченко объявила голодовку во время суда, который избирал ей меру пресечения по ходатайству Генеральной прокуратуры Украины.

Накануне нардеп была задержана и отправлена в следственный изолятор, где и провела ночь. Ранее Савченко, которую подозревают в подготовке государственного переворота и теракта в здании Верховной Рады, была лишена депутатской неприкосновенности.

Как пишет источник, подозреваемая отрицает свою вину и заявила в здании Шевченковского районного суда Киева, который выбирал ей меру пресечения, что уголовное дело против неё было сфабриковано.

Если вина Надежды Савченко будет доказана, ей грозит от 10 лет до пожизненного заключения.