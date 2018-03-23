Надежду Савченко арестовали на два месяца

Шевченковский районный суд Киева арестовал до 20 мая депутата Надежду Савченко, обвиняемую в попытке государственного переворота путем совершения терактов против руководства Украины и членов парламента.

Заседание суда транслировал телеканал «112 Украина».

При этом суд определил, что задержание Савченко 22 марта было незаконным.

Ранее сегодня ТАСС, основываясь, вероятно, на этом заявлении суда, сообщил, что Савченко освободили в зале заседаний за недостатком улик.

Парламентарий может обжаловать решение об аресте.

Депутат сегодня объявила голодовку в связи с задержанием.