На дне. Как живет Днепропетровск под властью мэра — «вешателя»

В России по традиции принято ругать коммунальные службы и муниципальные власти за их неготовность к решению проблем граждан. Непогода, будь то дожди летом или снег зимой, застает ответственных лиц врасплох.

Впрочем, все познается в сравнении. Аномальный снегопад, обрушившийся на Москву, стал для столичных коммунальщиков весьма непростой задачей. Решали ее с трудом, однако все-таки сумели избавить город от снежного плена в более-менее разумные сроки.

Можете представить себе, что в разгар этой титанической борьбы мэр Москвы на возмущение жителей столицы ответил бы предложением убрать снег самим или попросту послал бы их куда подальше?

Кажется, даже критики любого градоначальника подобную картину представляют себе с трудом. А ведь неподалеку есть страна, гордо движущаяся в светлое европейское будущее, где градоначальник города-миллионника ведет себя именно так.

Гигант советской промышленности: от рассвета до заката

Еще два года назад один из крупнейших городов Украины назывался Днепропетровском. Ныне в рамках декоммунизации он переименован в Днепр.

В этом действительно есть определенный смысл. Днепропетровск был одним из гигантов советской промышленности. Здесь, в КБ «Южное» и на Южном машиностроительном заводе, ковался ракетно-ядерный щит и строились ракеты для мирного освоения космоса. Город был центром советской металлургии и металлообработки.

Развитию инфраструктуры Днепропетровска уделялось особое внимание. Для нужд жителей строились больницы, поликлиники, школы, детсады, открывались театры, музеи, стадионы. К концу семидесятых годов население города перевалило за миллион человек, началось строительство метрополитена.

Распад Советского Союза нанес по городу страшный удар. Крупнейшие предприятия Днепропетровска стремительно лишались заказов, рабочие оставались без средств к существованию.

Со временем гиганты советской индустрии оказались под контролем криминальных группировок, из которых вырастали украинские олигархи.

На людей новым хозяевам жизни было плевать. Инфраструктура постепенно ветшала, а численность населения медленно, но верно сокращалась. Чтобы сохранить заветный миллион жителей, власти постепенно стали включать в состав города близлежащие поселки.

Но и это уже не помогало. В 2014 году показатель численности населения опустился до 995 тысяч человек и с тех пор медленно, но верно продолжает идти вниз.

Со временем жители Днепропетровска привыкли к новому образу города, но оказалось, что это были еще цветочки.

«Правая рука» Коломойского

В ноябре 2015 года городским головой был избран Борис Альбертович Филатов. Журналист и бизнесмен Филатов стал известен на все постсоветское пространство сразу после «Евромайдана».

Он был правой рукой олигарха Коломойского, главного финансиста отрядов украинских карателей, отправленных «усмирять» восставшее население Донбасса.

Филатов был не только «завхозом» карателей, но и их идейным предводителем. Собираясь сохранить Крым за Украиной, этот человек давал такой рецепт «успокоения» жителей полуострова:

«Никаких десантов с Майдана. Никаких экстремистских заявлений. Нужно давать мразям любые обещания, гарантии и идти на любые уступки. А вешать… Вешать их надо потом»

С Крымом у Филатова не вышло. Как не вышло с Донецком и Луганском: кровавые амбиции помощника Коломойского разбились об упрямство и стойкость их защитников.

Поэтому Филатов, несколько дистанцировавшись от своего патрона, поссорившегося с Петром Порошенко, некоторое время провел в качестве депутата Верховной рады, а потом «решил переквалифицироваться в управдомы»: выставил свою кандидатуру на выборах городского головы Днепропетровска.

Выборы получились максимально скандальными. Преимущество Филатова над представителем «Оппозиционного блока» Александром Вилкулом оказалось незначительным, и «оппозиционеры» заявили о массовых фальсификациях. Но, несмотря на это, Филатов стал главой города.

«Будет мост Бандеры»

Журналист и политический деятель Борис Филатов всегда утверждал, что стоит за людей горой. Проведенные опросы показывали, что абсолютное большинство горожан не хотят переименования родного города.

Формально Филатов от проблемы дистанцировался: окончательное решение о превращении Днепропетровска в Днепр принимала Верховная рада. Но градоначальник, в отличие от своего соперника Вилкула, палец о палец не ударил, чтобы хотя бы попытаться отстоять мнение людей.

Зато (очевидно, в качестве компенсации) он сулит жителям города в соцсетях следующее: «Знаю одно. Если меня переизберут на второй срок, то в Днепре будет мост Степана Бандеры… Запомните этот пост».

Мост Степана Бандеры — это, разумеется, самое важное для некогда мощного города, который уверенно катится к коммунальной катастрофе.

Одной из главных проблем города являются дороги. Как вокруг Днепра-Днепропетровска, так и внутри него. Например, 146 км от Днепропетровска до Кривого Рога считаются одними из самых страшных мест для украинских автомобилистов.

Но это, положим, проблема, которую вряд ли могут решить городские власти. А что творится в самом Днепре?

Стиль «пьяный кулак»: как градоначальник общается с народом

Весной 2017 года мэр Филатов посетовал:

«Можно проклинать мэра, горисполком, подрядчиков и весь мир, но, согласно нашим предварительным расчетам, для того чтобы сделать все городские и внутриквартальные дороги при нынешнем темпе финансирования нужно 7 (семь) лет!!! И это после децентрализации и получения городами возможности управлять своими деньгами… А состояние тротуаров?! Только чтобы сделать тротуары на основных улицах, надо минимум 100 миллионов гривен! А изношенный на 70 процентов жилищный фонд? А состояние подземных коммуникаций? Когда из крана течет оранжевая вода?.. Легко не будет. Но и ныть мы тоже не собираемся».

Хочется напомнить, что к этому времени на посту мэра Филатов находился уже полтора года. И ряд граждан пытались ему об этом напомнить на странице в соцсети.

Критические замечания, однако, только расстраивают мэра. Поэтому даме, усомнившейся в правильности принимаемых мер, Филатов отвечает примерно так:

«Свободна. Хамить будешь своему ………» (нецензурщину мы убрали, так как, в отичие от господина Филатова, соблюдаем и закон, и нормы приличия). Да уж, до подобного европейского стиля россиянам еще далековато.

Борис Филатов вообще очень любит писать в соцсети. Иногда он начинает там решать проблемы. Вот, например, в январе 2018 года: «Уважаемые земляки, владельцы тех 13 авто, которые влетели в яму на Новом мосту, порезали покрышки и погнули диски.

Я приношу вам свои персональные извинения… В случае предоставления справки из полиции и чека на ремонт вам будет выплачена компенсация расходов за счёт городского бюджета. Виновные уже наказаны».

Но народ на постсоветском пространстве злой. И тут же напомнил, что машины были покалечены на том самом мосту, который ремонтировался под чутким руководством самого Филатова. Сейчас правоохранительные органы ищут ответ на вопрос о том, куда ушли десятки миллионов из бюджета, выделенные на реконструкцию.

«Старые разбитые дороги — это одно. Новая дорога с ямой — это другая ситуация», — пишет мэру пользователь 9104140196. «Я тебя в полицию отправлю работать принудительно, чтобы не истерил в фейсбуках, а ловил тех, кто тырит люки и ливневки», — отвечает критику мэр.

Иногда мэр Днепра бывает сентиментален, и тогда выдает нечто подобное: «Дорогие друзья, я, конечно, буду стараться всех вас услышать, но у меня есть встречная просьба. Когда я сдохну (надеюсь, лет через 50), ничего не надо переименовывать моим именем. Просто помолитесь обо мне как о добром христианине».

Господин Филатов, который больше специализируется на борьбе с «Русским миром», а не с коммунальными бедами, очевидно, запамятовал, что ответ на это ему уже подготовил русский классик: «Нет, Борис! Нельзя, нельзя, Борис! Нельзя молиться за царя Ирода! Богородица не велит».

Снегопад как дорога в ад Со временем жители Днепра привыкли к тому, что на их жалобы на коммунальные проблемы мэр легко может ответить оскорблением. Но иногда бывают ситуации, когда все равно приходится жаловаться.

18 марта на город обрушился сильнейший снегопад. Он оказался несколько слабее памятного московского, но его хватило, чтобы погрузить Днепр в состояние хаоса.

Утром глава профсоюза автомобилистов и автоперевозчиков Днепра Михаил Тонконогий сообщил:

«Друзья, поверьте, предприятия рады вывезти всех, но коммунальные службы по состоянию на 7:00 не расчистили выездные улицы из автопарков, более того — даже из троллейбусных и трамвайных депо.

Кое-где снега по пояс и выше. Также фуры и прочий транспорт, который перегородил почти все магистрали, физически не дает возможность попасть на массивы и с массивов маршрутным автобусам».

Фотографии очередей к маршруткам напоминали снимки с несанкционированных митингов. Журналист Денис Гороховский ехидно заметил: «Это фото можно использовать как иллюстрацию того, как в РФ сгоняют строем на избирательные участки, чтобы выбрать тирана.

Но нет, это Днепропетровск, в котором просто выпал снег, и общественный транспорт умер. Но зато у нас у первых будет гиперлуп и метро чуть ли не до Запорожья».

Горожане пытались сохранять чувство юмора:

«Я уже в середине очереди, ура! Еще десяток забитых маршруток, и я отправлюсь в дальний путь!»

«Прекрасное утро понедельника. Интересно, отцов города увидим с лопатами?»

Снегопад, помимо всего прочего, выявил и состояние общественного транспорта города. У одной из маршруток на ходу отвалилась дверь: как пояснили транспортники, это случилось из-за слишком большого количества пассажиров. В другой шел снег: из-за неисправного люка пассажиры даже в салоне не могли укрыться от стихии.

«Я никому не буду вытирать сопли»

И что же ответил гражданам днепропетровский мэр? В соцсети Филатов написал:

«Да, это стихийное бедствие. Да, за сутки выпала двухмесячная норма осадков. Да, конечно же, мы ничего не делаем. Да, мы остановили общественный транспорт, потому что именно сотрудники мэрии побросали свои ср….ные авто на пути его следования.

Да, снега столько, что его просто физически некуда сгребать. Да, в среду будет снегопад ещё хуже. Да, со следующего понедельника, когда начнёт таять, готовьтесь к подтоплениям… Нет, я никому не буду вытирать сопли… И да, если энергию десяти интернет-д……….в приложить к одной лопате, то можно почистить пару улиц».

Мэр с удовольствием постит истории горожан, которые, повинуясь общественному порыву, вышли убирать снег. Некоторых он даже награждает грамотами.

За этим можно наблюдать бесконечно, особенно — когда находишься в другой стране, где в мэры не избирают желающих «вешать мразей» персонажей, готовых на любую критику отвечать площадной бранью.

Можно, конечно, самим взяться за ремонт дорог, уборку снега, починку трубопроводов, очистку канализации. Но тогда встает резонный вопрос: а зачем нужны солидные дяди-градоначальники со всеми их заместителями, начальниками служб и прочими ответственными лицами?

В случае, который мы наблюдаем из соседней страны, они, очевидно, нужны для того, чтобы проклинать «русский мир», высоко подпрыгивать с криком «Слава Украине!» и раскрашивать ветшающие стены зданий в жовто-блакитные цвета.

Кажется, стремящаяся в Европу Украина несколько забежала вперед: такого мэра, как Борис Филатов, там точно не найдешь.

Андрей Сидорчик, АИФ