Обнародован план «евроинтеграции»: Молдову разделят между Украиной и Румынией

Лидеры ЕС, американские политики и дипломаты всеми своими действиями пытаются добиться лишь одного — дестабилизации обстановки в регионе с последующим уничтожением такого государства как Республика Молдова.

Суровые реалии молдавской действительности заставили бы ужаснуться гражданина любого цивилизованного государства.

За 25 лет нахождения у власти так называемые прозападные власти Кишинева умудрились лишь разрушить советскую инфраструктуру и породить повсеместную нищету и коррупцию. Катастрофически низкий уровень жизни, сопряженный с издевательским отношением власть имущих к населению, заставил многих молдаван окончательно разочароваться в будущем своей страны и покинуть берега Днестра.

Практически у каждого есть знакомые или родственники, которые несколько лет назад уехали на заработки в Россию или Италию и так не вернулись в родной дом. Однако не многие из нас задумывались о реальных количественных показателях, а они ужасающие!

Итак, только за последние 5 лет нашу страну покинули и не вернулись более 580 тысяч человек, еще 216 тысяч пересекли государственную границу в поисках лучшей жизни только за последние три месяца.

Таким образом, начиная с 2013 года, около 800 тысяч молдавских граждан приняли решение уехать из родного государства. Всего же в Молдове проживает около трех миллионов человек, а это значит, что уже через 15 лет у нас в стране не останется ни одного человека.

Знают ли об этой ужасающей тенденции стратегические партнеры молдавского правительства на Западе?! Безусловно.

Так, недавно известный молдавский политолог Богдан Цырдя опубликовал небольшую заметку, в которой наглядно показал, что все лидеры стран ЕС и НАТО прекрасно осведомлены о том, что действующая политическая элита фактически устроила геноцид собственного народа.

Вот некоторые выдержки из его публикации:

«В 2015 году Всемирный экономический форум (WEF) заявил, что в Молдове самое коррумпированное правосудие в мире!»

«В феврале 2018 года издание „The Economist“ опубликовало ежегодный индекс демократии за 2017 год. Впервые в своей истории Республика Молдова была заявлена как государство с гибридной системой. Иными словами — полудиктатура!»

«В 2015 году известная организация „Transparency International“ обнародовала Глобальный барометр коррупции. Молдова была заявлена как захваченное государство.

Сам генеральный секретарь Совета Европы Торбьерн Ягланд указал в „New York Times“, что наше государство захвачено олигархами, что страна — чёрная дыра в Европе, представляющая опасность для европейского континента!»

«В 2017 году Отчет Всемирного экономического форума поставил нас на первое место в Европе по хищениям государственных средств!»

Здесь же стоит добавить, что кроме внутренних проблем с каждым днем растет и государственный долг Республики Молдова перед всевозможными международными организациями, и на сегодняшний день он составляет 1, 35 млрд. долларов США, что на 10% больше чем в прошлом году. Таким образом, повальная коррупция, царящая в государстве днестровского региона, не только катастрофически влияет на уровень жизни молдаван, но и наносит финансовый ущерб кредиторам из стран Запада.

Большинство экспертов и оппозиционных деятелей молдавского государства в своих публикациях и выступлениях в сложившейся ситуации чаще всего обвиняют нынешнее руководство страны во главе с олигархом Владом Плахотнюком.

Действительно, председатель демократов, как и все ставленники демпартии в правительстве и примериях, являются государственными преступниками, людьми, которые обворовывают население днестровского населения, пополняя свои счета в швейцарских банках.

Здесь же стоит подчеркнуть, что ничем не отличаются от «плахотнюковцев» однопартийцы Майи Санду, а также члены всевозможных либеральных формирований. Практически все они в разные годы занимали руководящие посты в органах исполнительной власти, курировали всевозможные сферы государственного управления — все они причастны к уничтожению государственности на берегах Днестра и к геноциду молдавского народа.

Однако возникает логичный вопрос: почему руководители стран Запада, а также международные организации оказывают как минимум информационную поддержку действующему руководству страны?! Ведь такие люди, как Влад Плахотнюк, Михай Гимпу, Андриан Канду всеми своими действиями наносят серьезный урон имиджу европейского сообщества!

Почему счета олигархата в швейцарских и кипрских банках не арестовываются, как это было сделано с деньгами семьи Януковича, почему в отношении целого ряда коррумпированных чиновников, причастных к воровству средств европейских налогоплательщиков, не вводятся санкции?!

Ответ на эти и аналогичные вопросы очень прост: всех все устраивает. По непонятной причине, лидеры ЕС, американские политики и дипломаты всеми своими действиями пытаются добиться лишь одного — дестабилизации обстановки в регионе с последующим уничтожением такого государства как Республика Молдова.

Можно лишь гадать о реальных планах сильных мира сего. Приведет ли «евроинтеграция» государства днестровского региона к уничтожению страны с последующим разделом молдавских земель между Украиной и Румынией, или же на территории некогда процветающей советской республики будет создан полигон для испытания химического и биологического оружия, хранения ядерных и токсичных отходов, а может здесь создадут резервации для беженцев из стран Ближнего Востока и Африки?! К счастью, пока все это лишь предположения…

Однако будущее нашей страны во многом зависит от каждого молдаванина. Мы должны научиться вместе противостоять всем этим сказкам про счастливое европейское будущее!

Давайте посмотрим правде в глаза: никого на Западе не интересует судьба жителей молдавского государства, напротив, проводимая руководством ЕС и США политика направлена лишь на поддержку преступного режима, устроившего геноцид собственного народа!

Александр Медведев, Молдова, для «Русской Весны»