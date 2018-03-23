Обвинение просит отправить напавшего на Фельгенгауэр в психлечебницу

Столичный главк СКР завершил расследование уголовного дела в отношении Бориса Грица, напавшего с ножом на заместителя главного редактора «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр.

В ближайшее время уголовное дело с утвержденным будет направлено в суд, сообщает пресс-служба ведомства.

В СК отмечают, что, согласно судебной экспертизе «мужчина признан лицом, нуждающимся в принудительном лечении». Обвинение будет ходатайствовать о помещении его в психиатрическое учреждение.

«В момент совершения инкриминируемого ему деяния мужчина не мог осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими», — говорится в сообщении.

Дело расследуется по статье «Покушение на убийство». Повреждения, которые Гриц нанес Фельгенгауэр, квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

23 октября 2017 года Гриц проник в офис радиостанции «Эхо Москвы» на Новом Арбате. Там он напал на журналистку, нанеся ей удар ножом в шею.

Врачи спасли Фельгенгауэр, она уже вернулась в эфир радиостанции.