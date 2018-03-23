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Официальная цифра: стали известны потери Украины за время проведения АТО на Донбассе


Добавлено: 23 мар 2018 в 19:07, Категория: В мире
Официальная цифра: стали известны потери Украины за время проведения АТО на Донбассе
Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко провела встречу с делегацией из Латвии. В ходе беседы Геращенко назвала число погибших бойцов ВСУ во время войны на Донбассе.
По ее словам, начиная с 2014 года в зоне боевых действий погибли 2383 украинских военнослужащих. Соответствующую информацию озвучила пресс-служба Верховной Рады.
"За четыре года военной агрессии на востоке Украины от обстрелов представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей погибли более 10 тысяч человек, среди которых 2383 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.

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Добавлено: 23 мар 2018 в 19:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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