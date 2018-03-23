Официальная цифра: стали известны потери Украины за время проведения АТО на Донбассе

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко провела встречу с делегацией из Латвии. В ходе беседы Геращенко назвала число погибших бойцов ВСУ во время войны на Донбассе.По ее словам, начиная с 2014 года в зоне боевых действий погибли 2383 украинских военнослужащих. Соответствующую информацию озвучила пресс-служба Верховной Рады."За четыре года военной агрессии на востоке Украины от обстрелов представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей погибли более 10 тысяч человек, среди которых 2383 украинских военнослужащих", - говорится в сообщении.