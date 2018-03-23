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» » Официантка отказалась обслуживать политика в Италии, обозвав его расистом

Официантка отказалась обслуживать политика в Италии, обозвав его расистом


Добавлено: 23 мар 2018 в 10:37, Категория: Политика
Официантка отказалась обслуживать политика в Италии, обозвав его расистом

В итальянском информационном пространстве обсуждают происшествие в Милане, где официантка кафе была уволена после того, как отказалась обслуживать Маттео Сальвини, главу партии "Лига" и кандидата на пост премьер-министра страны. Девушка назвала политика "расистом" и не стала его обслуживать, за что и поплатилась рабочим местом.
 
По данным агентства ANSA, широкая общественность узнала об этом случае из соцсетей — пост с историей опубликовала мать уволенной официантки. По словам женщины, увольнению ее дочери предшествовал масштабный скандал.
 
Мать девушки, кроме того, уверена, что в увольнении ее дочери виноват непосредственно Сальвини. Последний, при этом, все отрицает.
 
"Я никому не звонил и не давал никаких указаний относительно увольнения. Если девушку уволили, то соответствующее решение было принято исключительно ее начальством, у которого, очевидно, были свои соображения для этого", — заявил кандидат в премьеры Италии.
 
Владельцы кафе, тем временем, пояснили, что политические взгляды официантов не должны препятствовать их профессиональным обязанностям, то есть отказав политику в обслуживании, девушка проявила прежде всего непрофессионализм.

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Добавлено: 23 мар 2018 в 10:37, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: planet-today

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