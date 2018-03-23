Оля Рапунцель и Алена Савкина снова конфликтуют

Мне очень нравится, как мне изменили внешность. Оля знает, мы недавно ей звонили и говорили об этом. Она говорит: «Ну да, она мне завидует, пытается меня копировать». Ее это начинает злить, что она одна была Рапунцель, и волосы у нее были самые длинные. А теперь все у меня.Я ей звоню уже две недели подряд, хочу нормально пообщаться, чтобы решить этот конфликт, а она кричит, что я ей завидую, и не хочет идти на контакт. Единственный выход из этой ситуации — это когда либо она, либо я уйдем с проекта. Сейчас идет какое-то соперничество. Я этого не хочу, но Оле, видимо, это нравится.Мне вчера опять звонит мама, что Оля ей пишет и жалуется, что я опять ее пародирую и якобы хочу ее затмить. Оля думает, что она одна звезда. Конечно, это от ревности и зависти, но она в этом никогда не признается. Мне говорят: «Ты косишь под Рапунцель». На самом деле, абсолютно нет. И если бы я хотела косить под Олю, я бы начинала не с волос, а с какого-то поведения.