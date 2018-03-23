Опер по вызову - 9 серия (22.03.2018)

Добавлено: 23 мар 2018 в 12:23 ,

Новый сериал-фильм Опер за викликом 9 серия Деяние апостолов 22 марта. Убивают помощника прокурора, расследование поручают “Деду” и его команде. Убитая девушка близко общалась со своим начальником и перед трагедией вынесла из его дома дорогостоящий антиквариат. Украденная старинная книга становится важной зацепкой в расследовании убийства. Трофимову предстоит окунуться в монастырскую жизнь, чтобы добыть нужные улики. Остросюжетный сериал про сообразительного и харизматичного капитана Артема Трофимова. Трагическая гибель невесты в корне меняет его жизнь, желание наказать убийцу приводит его в Департамент криминальной разведки.



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