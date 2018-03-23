Отзывы сотрудников Sunlight

Когда человек ищет работу, ему стоит сразу определиться, что он хочет от нее получить. Вариантов много: деньги, карьерные перспективы, возможность получить опыт или просто возможность заниматься несложным делом и не напрягаться, бывает и такое. В любом случае, вариантов на рынке вакансий много и подобрать для себя что-то подходящее можно практически всегда. Важно только получить достаточно развернутую информацию о компании перед тем, как отдавать ей свою трудовую книжку. Сегодня сделать это не так сложно, ведь существует возможность почитать отзывы о той или иной организации в интернете и на их основе можно составить свое мнение.

Разберем для примера компанию Sunlight, отзывы о которой есть в интернете, и мы можем получить из них исчерпывающую информацию. Но для начала скажем несколько слов о самой компании, чтобы стало понятно, в какой сфере она работает. Sunlight – одна из крупнейших в России сетей ювелирных гипермаркетов. В магазинах сети продаются изделия более чем 40 производителей из 6 стран мира, в ее составе имеющей 300 магазинов, которые находятся во всех федеральных округах нашей страны. Таким образом, мы видим, насколько большой охват у отзывов о Sunlight – можно прочитать мнения сотрудниц московских магазинов, а можно прочитать отзывы тех, кто работает на Дальнем Востоке и в Сибири.

Если мы вернемся к вопросу о приоритетах, который поднимался в начале материала, то в Sunlight все очевидно – в эту компании идут зарабатывать деньги, так как, судя по отзывам, доход там выше, чем в других подобных сетях и магазинах. Конечно, доход зависит от региона – едва ли в провинции получится зарабатывать столько же денег, сколько в Москве, но все равно по меркам регионов доход будет весьма солидный.

Разумеется, ради хорошей зарплаты придется много и упорно работать. Причем не просто много, но и эффективно ведь сумма денег, которую за месяц получает сотрудница (в продажах работают только женщины), зависит от количества реализованной ей продукции. Но не стоит думать, что зарабатывать много – это невыполнимая задача, большинство авторов отзывов о Sunlight пишут, что они вполне справляются с этой задачей, особенно в праздничные и выходные дни, когда магазины посещает большое количество клиентов.

Подробнее ознакомиться с отзывами о сети ювелирных гипермаркетов можно самостоятельно на многочисленных сайтах отзовиках в интернете, а также в социальных сетях.