Памфилова объявила выборы президента законными и конкурентными

Выборы президента России, состоявшиеся 18 марта, были открытыми, конкурентными и прошли в соответствии с законом. Об этом заявила председатель Центральный избирательной комиссии Элла Памфилова, передает ТАСС.

«Чтобы результаты выборов были признаны в первую очередь внутри нашего общества и международными органами, они должны быть конкурентными, прозрачными, пройти строго в соответствии с законом, а результаты должны быть подсчитаны достоверно», — заявила глава ЦИК.

Памфилова отметила, что выборы 18 марта «по всем основным параметрам» соответствовали этим требованиям.

Председатель комиссии также выразила сожаление тем, «что некоторые кандидаты, имевшие в прошлом проблемы с законом, в силу избирательного законодательства не смогли принять участие в выборах».

По всей видимости, имеется в виду отказ в регистрации оппозиционеру Алексею Навальному, которого не зарегистрировали из-за непогашенной судимости.

По последним данным ЦИК, которые приводит РИА Новости, победу на выборах одержал действующий глава государства Владимир Путин, набравший 76,69% голосов.