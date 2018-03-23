Парубий: В Раду не пустят отказавшихся сдать оружие нардепов

Охрана Верховной Рады не будет пускать в помещение депутатов, которые отказались сдавать оружие. Об этом заявил спикер парламента Андрей Парубий, передает Украинская правда.

«Охрана будет не пускать, она не может задержать или арестовать, она может не впустить человека, который отказывается через сканер провести свои личные вещи», — сказал Парубий.

По его словам, Рада намерена закупить сканеры и другое оборудование для усиления безопасности.

«У нас было 2-3 инцидента, но я уверен, что за день-два-три адаптируются все», — добавил Парубий.

Ранее сообщалось, что нардеп Владимир Парасюк отказался проходить осмотр в Раде, в результате чего произошла потасовка.

Фото: УНИАН