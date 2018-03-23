Песков посчитал безумием покушение на Скрипаля перед выборами и ЧМ-2018

Покушение на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, если бы в нем была замешана Россия, было бы безумием, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Неужели кто-то на самом деле считает, что в России могли задуматься о проведении столь безумной операции накануне президентских выборов и за считанные месяцы до такого важного международного события, как чемпионат мира по футболу?» — заявил Песков в интервью RT.

Также Песков обратил внимание на то, что обвинения в адрес России озвучили политики «спустя всего пару часов после инцидента».

«Сразу же стали говорить о том, что Россия с "высокой вероятностью" несет ответственность за покушение. А теперь мы слышим слова экспертов из ОЗХО о том, что даже предварительный анализ отравляющего вещества займет около трех недель. Противоречие налицо», — считает пресс-секретарь.