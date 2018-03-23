Песков прокомментировал слухи о желании Путина уйти из политики

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не помнит того, чтобы Владимир Путин заявлял о своем желании уйти из политики. Об этом он сообщил в интервью телеканалу RT.

Отвечая на вопрос, озвучивал ли когда-нибудь Путин намерение завершить работу, Песков ответил: «Нет, не думаю».

«У него есть полное понимание того, что нужно предпринять, чтобы сделать эту страну лучше.

По его словам, Путин лучше всех в стране знает масштаб проблем, при этом понимая, как можно решить эти проблемы.

«Работая рядом с ним, я чувствую, что это для него настоящий драйв в сочетании с чувством ответственности. Это великий шанс для нашей страны и большой вызов для него», - добавил он.