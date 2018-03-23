Песков рассказал о целях внешней политики Путина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что лидер страны Владимир Путин понимает цель внешней политики как обеспечение условий для решения внутренних задач. Об этом сообщает RT.

«На мой взгляд, в понимании Путина, основная цель внешней политики и международных отношений заключается в обеспечении комфортных условий для решения внутренних задач», — отметил Песков.

По его словам, Путин четко понимает стоящие перед ним внутренние задачи.

При этом Песков считает, что в международных отношениях заметно больше проявляются элементы «холодной войны». «Мы являемся свидетелями множества элементов «холодной войны» и, к сожалению, мы наблюдаем все больше и больше элементов «холодной войны» в нашей повестке дня, и мы сталкиваемся с этим в международных отношениях», — пояснил он.