Плюсы и минусы покупки автомобиля с пробегом в автосалоне

В автосалонах можно купить не только новое, но и подержанное транспортное средство. Многие из вас, наверняка, замечали в таких организациях машины с табличкой “с пробегом”. Каковы преимущества такого приобретения и имеются ли у него недостатки?

Плюсы обращения в автосалон за подержанной машиной

Первым и главным преимуществом покупки автомобиля с пробегом в автосалоне является предоставление гарантии. Вторичный рынок транспортных средств имеет массу подводных камней. После переоформления подержанной машины на себя вы вряд ли сможете предъявить претензии относительно качества ее бывшему хозяину. Автосалоны предоставляют гарантию на ТС с пробегом. При возникновении проблем вы всегда сможете обратиться туда, где покупали авто. Какие еще преимущества такой покупки можно выделить:

Просмотр в одном месте. Вам не придется созваниваться с несколькими десятками людей и ездить в разные районы города для ознакомления со всеми предложениями.

Возможность оформления в кредит. Большинство автосалонов предлагают приобрести в рассрочку или кредит не только новые, но и подержанные машины.

Дополнительные услуги. Все автомобили с пробегом проходят тщательную диагностику перед тем, как выставляются на продажу в салонах. В таких организациях клиентам, желающим приобрести подержанную машину, нередко предлагают воспользоваться приятными бонусами и скидками.

Недостатки покупки подержанного авто в автосалоне

У такой услуги, как покупка подержанной машине в автосалоне, есть недостатки. К ним относится завышение стоимости транспортного средства с пробегом. Найти на вторичном рынке машину дешевле, чем в салоне, вполне возможно. Но при этом стоит учитывать, что владельцы автосалонов несут определенные затраты на диагностику и размещение ТС на своих площадях.

Еще одним минусом является гарантия. Звучит это несколько странно, поскольку она же указана в плюсах осуществления такой сделки. Речь идет о гарантийном сроке. На подержанные авто он составляет всего несколько месяцев. С одной стороны, это немного, а с другой, с учетом отсутствия какой-либо гарантии при покупке авто с пробегом с рук, это вполне выгодно. Ведь за 2-3 месяца можно успеть протестировать машину и обратиться в салон при возникновении проблем.

Покупать подержанную машину в автосалоне или с рук - личное дело каждого, но перед принятием решения важно проанализировать преимущества и недостатки такой сделки и оценить риски приобретения машины с рук.

Источник: f91.ru