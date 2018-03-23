Полиция объявила о задержании похитителей бюста Леси Украинки

Полиция объявила о подозрении двум мужчинам за похищение бюста украинской поэтессы Леси Украинки. Об этом сообщил глава киевской полиции Андрей Крищенко, передает пресс-служба ведомства.

«Мы установили, что 33-летний и 32-летний киевляне похитили мемориальную доску, разбили ее на маленькие куски, и сдавали их в пункты приема металлолома. Одну часть доски мы изъяли и приобщили к уголовному производству в качестве вещественного доказательства. Мужчинам уже объявили подозрения в совершении преступления по части 4 статьи 185 Уголовного кодекса Украины — это кража, совершенная в крупных размерах», — сказал Крищенко.

По его словам, оба задержанных живут в Святошинском районе Киева, у одного из них судимость за грабеж и хранение наркотиков. Одному из них избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, а другому – в виде ночного домашнего ареста. За совершенное правонарушение им может грозить до восьми лет лишения свободы.

Ранее вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко не хотел думать, что бюст Леси Украинки украли намеренно.

Фото: пресс-служба полиции Киева