Потери России от введенных Трампом пошлин составят 3 млрд долларов

Убытки России от введенных США заградительных пошлин на ввоз в страну алюминия могут составить 3 миллиарда долларов. Об этом в интервью каналу «Россия 24» сообщил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

«Что касается убытков наших предприятий, наших компаний, то, по предварительным расчетам, это не менее $2 млрд по стали и $1 млрд по алюминию», — сказал Евтухов.



По его словам, это объясняется тем, что российские металлургические компании инвестировали в прокатные мощности непосредственно в США, и эти предприятия используют в своей работе российские полуфабрикаты.



Помимо этого, угрозой для российских металлургов, по мнению Евтухова, является возможность «хаотичного перераспределения товарных потоков» после закрытия рынка США, а также введения остальными странами мер по защите собственных рынков.



23 марта США ввели импортные пошлины на продукцию сталелитейной и алюминиевой промышленности в отношении ряда стран. Сборы на продукцию сталелитейной и алюминиевой промышленности составят 25% и 10% соответственно.