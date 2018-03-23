Предсказание экстрасенса Дмитрия Иванова по Донбассу и Украине: Развязка будет оглушительная, названо точное место «финала»

Последние новости сегодня – 23 марта. Озвучено предсказание по Донбассу и Украине известного в России экстрасенса Дмитрия Иванова. Ясновидящий поведал, чем завершится противостояние ВСУ и ополчения народных республик на востоке Украины.

Дмитрий Иванов предсказывает победу Донецка над Киевом. Экстрасенс утверждает, что «финальные» события в Донбассе развернутся на Светлодарской дуге, где ВСУ уже однажды попали в «котел».

По его словам, армия Новороссии вновь окружит украинские войска. Силовики от безысходности потребуют переговоров, однако ополчение не пойдет на контакт, по ВСУ будет нанесет разгромный удар, что станет оглушительной победой ДНР и ЛНР.