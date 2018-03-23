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Президент Чехии объяснил, в чём успех Путина


Добавлено: 23 мар 2018 в 07:02, Категория: Новости на сегодня
Президент Чехии объяснил, в чём успех Путина

Глава Чехии Милош Земан назвал Владимира Путина сильным президентом и понятным политиком.

«Господин Путин — сильный президент, он победил на демократических выборах. Участие избирателей и результаты, полученные российским лидером, были очень высокими.

Если сравнивать Путина с (предыдущим президентом РФ) Борисом Ельциным или с кем-либо другим (из российских лидеров), то можно констатировать, что две трети или даже три четверти россиян верят своему нынешнему президенту». — заявил он, выступая по TV Barrandov.

По его словам, «для любой страны, а тем более, для великой державы чрезвычайно важно, чтобы люди верили своему президенту».

«Успех Путина заключается в том, что он является понятным политиком, который умеет добиваться результатов. Если посмотреть на результаты развития российской экономики, то да, в последние годы у нее возникли определенные проблемы из-за падения цен на нефть.

Но в долговременном горизонте покупательная способность российского гражданина возросла примерно в три раза», — добавил чешский президент.


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Добавлено: 23 мар 2018 в 07:02, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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