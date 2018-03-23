Прокурор: Савченко грозит пожизненное заключение

Народному депутату Надежде Савченко грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Об этом в ходе заседания в Шевченковском райсуде Киева заявил прокурор Главной военной прокуратуры Александр Банник, передает Украинская правда.

«Обстоятельства, дающие право обоснованно подозревать Савченко в совершении правонарушений… подтверждаются приложенными материалами. Это дает достаточно оснований подозревать Савченко в совершении преступлений, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 15 лет или пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой», — сказал Банник.

Ранее сообщалось, что Савченко объявила голодовку.

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