Путин подписал указ о праве на жилье экс-военных Украины

Президент России Владимир Путин подписал указ о праве на жилье бывших украинских военных, живущих в Крыму. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Читайте по теме

Севастополю будут выделять деньги на квартиры украинским военным пенсионерам

Такое право имеют проживающие на полуострове россияне, ранее состоявшие на учете в качестве нуждающихся в жилье и уволенные до 18 марта 2018 года с военной службы из вооруженных сил и правоохранительных органов Украины. Аналогичное право имеют и члены семей названных граждан, в том числе в случае, если сами военнослужащие уже умерли.

В августе прошлого года Президент России Владимир Путин во время визита в Севастополь поручил правительству Севастополя заняться проблемой выделения жилья военным пенсионерам, которые служили в украинских ВС до воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

Яндекс.Дзенв Telegram

В ЕС предложили новый контракт на транзит газа между Россией и Украиной

Кому можно не платить за капремонт

Пенсии россиян вырастут с 1 апреля