Realty Crypto Investment – интересная платформа использующая все новые технологии

Проект Realty Crypto Investment соединяющий две совершенно разные области. Программная часть, собственные токены и компания ICO.

Некоторые сферы, в частности недвижимость, имеют большую аудиторию, соответственно и большие средства, но они не могут использовать по максимуму то, что имеют. В связи с этим, клиенты не всегда довольны результатом, а проекты, получая прибыль, видят не высокую эффективность своей работы. Проект Realty Crypto Investment видя такое положение, решил поменять его в корне. Понимая, что необходимы решительны действия, компания Realty Crypto Investment решила отойти от традиционных методов и пришла к тому, что необходимо использовать новые технологии.

Realty Crypto Investment – как вы уже поняли, это проект по работе с недвижимостью с помощью криптовалют. Компания так же ставит на важное место мнение участников и их вовлеченность в проект. Большинство разработчиков имеют большой опыт и множество знаний за своей спинной, это говорит о том, что компания знает что делать. Поэтом у нас не должно быть сомнений в успехе проекта.

Так как новые технологии в мире криптовалют это смарт-контракты, блокчейн, протоколы и модули, то Realty Crypto Investment и будет использовать именно эти технологии. На самом деле их намного больше, мы перечислили лишь несколько основных.

Наблюдая за проектами многих других компаний, можно наблюдать ошибки и соответственно учитывать их, тем самым обходив эти подводные камни.

Площадка Realty Crypto Investment ставит перед собой одну из важных целей – вовлеченность и заинтересованность участников в проекте. Это повысит эффективность их работы, и уменьшит время на выполнение. Прибыль будет расписана так: 60% участникам, 40% компании. Цифры подтверждают вышесказанные слова. Проект разработал систему голосования за то или иное действие Realty Crypto Investment. Таким образом каждый участник может повлиять на остаточное решение, которому последует площадка.

Применяя новые технологии, площадка уверена, что сможет таким образом улучшить безопасность и надежность сервиса. Так как многие технологии, разрабатываемые под крипто-рынок, уже имеют высокий уровень безопасность, небольшие доработки и адаптация под нужды проекта решат проблему защищенности.

Токены проекта названы RCI, созданы общим количеством в 100,000,000 RCI.

Компания продаж, по-другому ICO, началась 22 февраля 2018 года. Главное ее задачей служит сбор средств, которые в последствии будут инвестированы проектом в другую сферу. В форме инвестиции вы можете отправить любые популярные токены. Минимум который возможен это 100$.

Использование скидок будет недоступно. Из всей общей массы токенов 90% будут направлены на продажи во время ICO, остальные 10% на баунти компанию.

Главными аспектами или фазами сбора средств, является достижение следующих важных моментов: 5,000,000$, потом 25,000,000$ и заключительная стадия это 45,000,000 долларов. Эти средства пойдут на инвестиции направленные на недвижимость. Таким образом это начнет приносить доход, который будет разделен, 60% участникам и 40 компании.

Принять участие в баунти компании смогут все желающие. Все задания направлены на продвижение проекта в массы. Поэтому те, кто буду их выполнять подразделяться на две компании. Первая будет создавать материал, то есть видео, аудио, статьи, сообщения и многое другое. А вторая группа будет продвигать этот контент, использую сайты и социальные сети.

За выполнение действий проект Realty Crypto Investment будет выплачивать вам токены RCI.

Работает реферальная система. Те кто будут зарегистрированы в проекте по вашей ссылке и впоследствии будут производить инвестиции послужат хорошей новостью для вас. Так как проект будет выплачивать вам за каждого такого участника 3% от всех его транзакций.