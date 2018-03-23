Росбанк подсчитал стоимость реформ из президентского Послания

Экономисты Росбанка Евгений Кошелев и Анна Заигрина составили обзор «Россия после выборов», в котором подсчитали стоимость экономических реформ, анонсированных президентом РФ Владимиром Путиным в его Послании Федеральному собранию. По их оценкам, затраты в 2018–2024 годах могут составить 20,5 трлн рублей, передает РБК со ссылкой на обзор.

Из указанной суммы 8,4 трлн рублей потребуется на развитие инфраструктуры, 5,2 трлн рублей уйдет на повышение качества здравоохранения, 3,6 трлн рублей предстоит потратить на совершенствование образования, 3,4 трлн рублей необходимо на улучшение демографии.

Для того, чтобы изыскать средства на финансирование этих преобразований, потребуется совершить «бюджетный маневр в широком смысле» — в указанный период урезать социальные расходы на 7,8 трлн рублей, сократить оборонные расходы на 6 трлн рублей, ослабить бюджетное правило для высвобождения 450 млрд рублей в год (то есть 2,7 трлн рублей за шесть лет) и увеличить доходы на 4 трлн рублей.

При текущем состоянии консолидированного бюджета — с расходами 34% от ВВП — осуществление анонсированных Путиным реформ нереально. По мнению экспертов, эти реформы дадут отложенный эффект, который проявится через 5-10 лет.