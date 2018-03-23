Руководители благотворительного фонда изнасиловали волонтёра из-за кота (ФОТО)

Руководителей благотворительного фонда в Курске подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении своего работника, которого они обвинили в смерти кота, сообщает региональное управление СК.

Подозреваемые по делу — учредитель и председатель фонда «Ваша опора» Евгений Гололобов и его заместитель Алексей Куклин.

В начале сентября Гололобов и Куклин, «угрожая ему избиением, глумясь и издеваясь, совершили иные насильственные действия сексуального характера» в отношении 18-летнего волонтера, решив, что он причастен в смерти животного. Следствие указывает, что таким образом подозреваемые намеревались унизить молодого человека и отомстить ему.

Мужчины задержаны, решается вопрос об их аресте. Возбуждено уголовное дело по статье УК о насильственных действиях сексуального характера, совершенных с угрозой применения насилия, группой лиц по предварительному сговору, с особой жестокостью по отношению к потерпевшему. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

СК также даст правовую оценку деятельности фонда, поскольку у следствия «есть основания предполагать, что собранные с граждан денежные средства не в полном объеме перечислялись на благотворительные цели».

Фонд занимался сбором средств якобы на лечение больным детям. Деньги собирались на улицах, в торговых центрах, общественном транспорте в различных городах и регионах Черноземья. Им занимались нанятые работники, которым ежедневно выплачивался процент от выручки.