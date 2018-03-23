Руководство ЕС назвало отзыв своего посла из России экстраординарной мерой

Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер на пресс-конференции в пятницу назвал экстраординарной мерой отзыв посла ЕС Маркуса Эдерера из России в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщается в пятницу на сайте организации.

«Это чрезвычайная мера, мы никогда ее ранее не применяли», — сказал Юнкер.

«Мы договорились прошлой ночью, что одинаково оцениваем это ужасное нападение, и решили, что отзовем постоянного представителя ЕС из Москвы. Во-первых, чтобы проинформировать его о результатах нашей дискуссии, которая состоялась вчера, и о том, как развивается ситуация. А во-вторых, чтобы услышать от него, что происходит в России», — также пояснил он.

Глава Европейского совета Дональд Туск также заявил, что реакция европейских стран стала «беспрецедентной», хотя им непросто было «выработать адекватный ответ» на «такого рода поведение» России.

Чиновник также выразил ожидание, что ряд стран-членов ЕС пойдут на дополнительные меры. «Это не конец наших действий», — заявил он.

Ранее в пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон призвали ввести дополнительные меры в отношении России в связи с делом Скрипаля. «Мы, Германия и Франция, были едины во мнении, что необходима реакция дополнительно к отзыву посла», — сказала германский политик.

23 марта премьер-министр Швеции Стефан Левен сообщил, что Евросоюз принял решение отозвать своего посла из России. Кроме того, по его словам, некоторые западные страны изучают вопрос о высылке российских дипломатов по примеру британских властей.

14 марта премьер-министр Великобритании объявила о высылке 23 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. В свою очередь, российский МИД выслал 23 британских дипломата, в связи с чем в Москве прекратил работу Британский совет.

Официальная Москва неоднократно опровергла предположения о причастности к инциденту в Солсбери, указывая на необоснованность обвинений, выдвигаемых Лондоном и другими солидарными с его взглядом на происшествие европейскими государствами.

Серей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери 4 марта, их обнаружили без сознания на скамейке в сквере.

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