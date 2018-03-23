Русскоязычные Forbes и Playboy поддержали бойкот Госдумы из-за Слуцкого

Российские версии журналов Forbes и Playboy поддержали издания, объявившие бойкот Госдуме, членам думской комиссии по этике или лично депутату Леониду Слуцкому (ЛДПР) из-за сообщений о его домогательствах к журналисткам.

В Forbes заявили, что хотя издание «не освещает в ежедневном режиме деятельность Госдумы, мы также выражаем поддержку СМИ, отозвавшим своих журналистов из парламента».

«Playboy поддерживает бойкот Госдуме и депутату Леониду Слуцкому, а также выступает против харассмента», — говорится в сообщении журнала.

В домогательствах Слуцкого публично обвинили журналистки Дарья Жук («Дождь»), Екатерина Котрикадзе (RTVI) и Фарида Рустамова («Русская служба BBC»).

На BBC вышла расшифровка разговора Рустамовой со Слуцким, где он предлагает журналистке стать своей любовницей, а в один из моментов, по ее словам, лапает ее.

Думская комиссия по этике не нашла в действиях депутата ничего предосудительного. После этого около 20 СМИ объявили об отзыве своих журналистов из Госдумы или бойкоте Слуцкого / членов комиссии по этике.

В ответ Госдума лишила журналистов этих СМИ аккрелитации.

Как сегодня сообщили «Интерфаксу» в аппарате Госдумы, всего аккредитации лишены 48 представителей СМИ, из них них 39 сотрудников РБК, семь — телеканала «Дождь» и по одному корреспонденту от Znak.com и «Новой газеты».