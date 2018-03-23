Савченко назвала Луценко «слабаком»

Народный депутат Надежда Савченко назвала генерального прокурора Юрия Луценко «слабаком» из-за того, что тот голодал «только 30 дней». Об этом она заявила в перерыве судебного заседания, передает Украинская правда.

«Я уже вам сказала, что буду голодать, если останусь в тюрьме. В тюрьме есть нет смысла. Луценко говорил, что он сбросил 20 килограмм, поголодав 30 дней. Слабак», – сказала она.

Ранее Надежда Савченко во время судебного заседания нецензурно выругалась в отношении прокурора.

Фото: Reuters