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Савченко объявила в суде голодовку


Добавлено: 23 мар 2018 в 14:49, Категория: Новости на сегодня
Савченко объявила в суде голодовку

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко объявила голодовку. Об этом она сообщила на заседании районного суда в Киеве, где решается вопрос о ее мере пресечения из-за обвинений в организации теракта и госпереворота.

«Я выхожу на голодовку с сегодняшнего дня и показываю еще раз всем неверующим, я так же, как и в российских тюрьмах, нахожусь под камерами», — приводит ее слова сайт 112.ua.

Между тем, прокурор на заседании заявил, что Савченко грозит от 10 лет до пожизненного заключения с конфискацией имущества, передает «Украинская правда».

Савченко также заявила на заседании, что камера, в которой она находится, полностью просматривается с помощью видеонаблюдения.

«В СИЗО у меня нет ни одной зоны в камере, где не унижалось бы человеческое достоинство. Я не могу раздеться, чтобы меня не снимали видеокамеры, не могу сходить в туалет, чтобы не снимали видеокамеры. В принципе это в некоторых моментах даже хуже чем в СИЗО врага», — заявила она.

Накануне Верховная Рада сняла депутатскую неприкосновенность с Надежды Савченко. Тогда же она была задержана.

По версии следствия, Савченко вместе с Владимиром Рубаном — главой организации «Офицерский корпус», которая занимается обменом пленными в Донбассе — намеревалась организовать государственный переворот: убить президента страны Петра Порошенко, секретаря СНБО Александра Турчинова, главу МВД Арсена Авакова, а также устроить теракт в здании парламента, лишив жизни депутатов.


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Добавлено: 23 мар 2018 в 14:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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