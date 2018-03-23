Сергей Женовач станет худруком МХТ имени Чехова

Сергей Женовач

Художественным руководителем МХТ имени Чехова будет назначен Сергей Женовач, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники. Об этом стало известно спустя почти две недели после смерти Олега Табакова, который возглавлял театр в течение 18 лет.

С 2005 года Сергей Женовач был художественным руководителем театра "Студия театрального искусства", который сам основал. Ранее режиссер ставил спектакли в Театре на Малой Бронной, в Малом театре и в театре-студии "Человек".

Женовач окончил режиссерский факультет Краснодарского института культуры в 1979 году, после чего руководил Краснодарским молодежным любительским театром. В 1983 году поступил на режиссерский факультет ГИТИСа и учился на курсе Петра Фоменко.

Сергей Женовач