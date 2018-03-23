Шамалов возглавил рейтинг российских миллиардеров Forbes

Российский бизнесмен Кирилл Шамалов занял первую строчку в рейтинге российских миллиардеров с наибольшими доходами по версии Forbes. Рейтинг опубликован на сайте издания.

Доход Шамалова от дивидендов и продажи акций «Сибура» оценивается в 2,3 млрд долларов.

Второе место занял Алексей Мордашов с доходом 1,56 млрд долларов от дивидендов и продажи акций «Северстали» и дивидендов Nordgold. Третье место занял Владимир Лисин с 1,23 млрд долларов от дивидендов НЛМК.

На четвертом месте - Сулейман Керимов, который получил 980 миллионов долларов благодаря продаже акций и дивидендам «Полюса». Михаил Прохоров занимает пятое место с доходом 870 миллионов долларов, которые он получил от продажи акций «Русала» и РБК.



Как поясняет издание, в отличие от традиционного рейтинга богатейших бизнесменов, где оценивается стоимость активов, рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами оценивает реальные деньги, полученные ими при продаже активов или в виде дивидендов.

Оценка дохода складывается из стоимости проданных активов и полученных дивидендов в период с 18 февраля 2017 года по 9 февраля 2018 года. Доход учитывался до вычета налогов, расходов на обслуживание кредитов и комиссий по продаже произведений искусства.