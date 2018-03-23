Школьники до полусмерти избили семиклассника-инвалида во Владимирской области

Во Владимирской области ученики девятого класса жестоко избили мальчика-инвалида.

Пострадавший учится в той же школе, но в седьмом классе. Массовую огласку инцидент получил после того как видео избиения появилось в сети.

Как сообщает источник, происходящее на камеру своего телефона снимала девушка. Она никак не препятствовала хулиганам, напротив, комментировала происходящее.

Кроме этого, по записи понятно, что рядом находились и другие «зеваки», один из которых предложил «добить» мальчика.

Жертва девятиклассников молила о пощаде, однако снисхождения не последовало.

Родственница пострадавшего рассказала, что он находится на индивидуальном обучении, напавших на него старшеклассников мальчик-инвалид знает.

Правоохранительные органы установили личности всех, кто участвовал в жестоком избиении, в результате которого семиклассник получил сотрясение мозга, множественные ушибы по всему телу и перелом руки.