Штрафом до 500 тысяч рублей накажут за отсутствие антитеррористической безопасности

В России могут появиться штрафы за некачественную организацию антитеррористической защиты министерств и госкорпораций «Росатом» и «Роснано.

Граждане должны будут заплатить штраф до 5 тысяч рублей, должностные лица — до 50 тысяч рублей или получат дисквалификацию на три года, а юридические лица заплатят до 500 тысяч рублей. Но это только в том случае, если их действия не содержат уголовно наказуемого деяния.

Соответствующий законопроект, который разработала Росгвардия и внесло на рассмотрение Госдумы Правительство, палата рассмотрит на пленарном заседании 23 марта.

Ранее замглавы Росгвардии Сергей Лебедев отмечал что полномочиями по составлению протоколов наделяются должностные лица органов внутренних дел, ФСБ и должностные лица войск Росгвардии. «Они же будут передавать дела в суд», — уточнил Лебедев.

Он уверен, что в случае принятия законопроекта повысится эффективность принимаемых мер по антитеррористической защищённости объектов и территорий.

Яндекс.Дзенв Telegram

Кому можно не платить за капремонт

Пенсии россиян вырастут с 1 апреля

Список самых надежных банков